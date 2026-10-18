Controlli straordinari nelle zone della movida, oltre 150 persone identificate e verifiche nei locali

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 86 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 31 veicoli.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (per un totale di 10 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 71 persone, di cui 21 con precedenti di polizia e controllati 3 esercizi commerciali.

In seguito ai controlli effettuati all’interno di un bar in via Manfredi è stato denunciato un cittadino per possesso di un taglierino.