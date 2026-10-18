Licenziamenti all’Ausl, proseguono le polemiche. Tagliaferri (FdI) interpella la Regione: “Chiarire quali verifiche sono state effettuate”

“Sei licenziamenti, ulteriori sospensioni e contestazioni sindacali che riguardano il rispetto delle garanzie difensive e il funzionamento dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Quanto sta accadendo all’AUSL di Piacenza richiede un chiarimento istituzionale. La Regione Emilia-Romagna deve spiegare quali informazioni abbia acquisito e quali verifiche abbia eventualmente effettuato”. È quanto dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo sulle notizie diffuse il 17 ottobre e sulle osservazioni di un’organizzazione sindacale di categoria.

Ufficio per i procedimenti disciplinari, la richiesta di accesso agli atti del 13 settembre

“La vicenda non nasce oggi. Già il 13 settembre avevo predisposto una richiesta di accesso agli atti per fare chiarezza sulla composizione, sulle nomine, sui criteri di scelta e sul funzionamento dell’UPD dell’AUSL di Piacenza. Una comunicazione regionale riferita alla pratica 2026/387, che potrebbe corrispondere a tale accesso e il cui abbinamento resta da verificare, indica il 15 dicembre come termine previsto per la risposta. Le questioni ora sollevate pubblicamente riguardano proprio aspetti sui quali avevamo ritenuto necessario esercitare un controllo istituzionale”.

Tagliaferri: “Imparzialità, trasparenza e rispetto delle garanzie previste dalla legge”

“Non spetta alla politica stabilire se i singoli licenziamenti siano legittimi: la valutazione compete agli organi giudiziari eventualmente aditi. È però doveroso chiedere se il sistema disciplinare aziendale sia organizzato e gestito assicurando imparzialità, trasparenza e rispetto delle garanzie previste dalla legge”.

Le segnalazioni sindacali e le domande rivolte alla Regione Emilia-Romagna

“Un’organizzazione sindacale di categoria sostiene di avere segnalato criticità già dall’aprile scorso. La Regione ne era a conoscenza? E, in caso affermativo, quali iniziative sono state assunte? Sono domande alle quali servono risposte documentate”.

Le possibili conseguenze su personale, costi e continuità amministrativa

“Occorre inoltre verificare le possibili ricadute dei provvedimenti sulla continuità amministrativa, sui carichi di lavoro e sui costi di consulenze e contenziosi. Si tratta di questioni che riguardano il buon funzionamento di un’azienda sanitaria pubblica e l’utilizzo delle risorse dei cittadini”.

Interrogazione alla Giunta regionale sui procedimenti disciplinari dell’Ausl

“Con un’interrogazione alla Giunta chiediamo chiarezza sulle verifiche regionali, nel pieno rispetto dell’autonomia aziendale e delle competenze della magistratura. Le garanzie dei lavoratori e la credibilità delle istituzioni non sono aspetti secondari”.