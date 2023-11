Presentazione degli Atti del convegno internazionale sull’Abbazia di San Savino il 27 novembre

Lunedì 27 novembre alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), sarà presentato – per iniziativa della Banca di Piacenza – il volume che raccoglie gli atti del convegno internazionale di studi – svoltosi nel settembre dello scorso anno nell’ambito delle Celebrazioni per i 500 anni di Santa Maria di Campagna – sull’Abbazia di San Savino come percorso di ricerca europeo. La pubblicazione è a cura di Graziano Tonelli, ex direttore dell’Archivio di Stato di Parma, e di Maurice Whitehead, direttore del Patrimonio culturale del Venerabile Collegio Inglese di Roma e sarà illustrata da Graziano Tonelli in dialogo con Johan Ickx, archivista del Vaticano.

Dal 1581 al 1797 l’Abbazia di San Savino e i suoi terreni facevano parte del portafoglio piacentino del Collegio Inglese. Le rendite dell’allora monastero saviniano venivano destinate al Venerabile Collegio quale contributo alla formazione del clero cattolico inglese che, dopo lo scisma anglicano, tornava in patria rischiando il martirio per alto tradimento. Testimonianze documentarie dell’attività in terra piacentina, sono state ritrovate nell’Archivio del Collegio: una scoperta straordinaria che conta di 15mila manoscritti legati a ben due secoli. Carte che, come è stato osservato durante il convegno, rappresentano un mosaico che può illuminare sì la storia del Collegio Inglese, ma soprattutto la storia locale di Piacenza, che ebbe un ruolo di faro culturale internazionale.

Agli intervenuti, con precedenza ai soci prenotati ed ai clienti prenotati, sarà riservata copia del volume.

La partecipazione è libera con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).