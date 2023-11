“Educati e Felici” di Daniele Novara, novità assoluta in ambito pedagogico, parte lunedì 27 a San Donato Milanese

Lunedì 27 a San Donato Milanese, Daniele Novara, lo staff CPP – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti e l’amministrazione comunale presenteranno una novità assoluta nel panorama pedagogico italiano: “Educati e Felici – il libretto pedagogico per orientare i genitori nel supporto ai propri figli all’interno del contesto scolastico”.

Daniele Novara “Educati e Felici”, vademecum per genitori

“Tutte le ricerche internazionali dimostrano che chi frequenta nidi e scuole dell’infanzia ha, nel corso della vita, possibilità migliori e più interessanti di chi ha trascorso l’intera prima infanzia nell’ambiente familiare” esordisce Daniele Novara, pedagogista e direttore CPP. “Partendo da questo presupposto ho cercato di rispondere a una domanda che troppo spesso viene ignorata: che mosse possono fare i genitori per creare le migliori condizioni in modo che la prima esperienza scolastica dei propri figli diventi un’opportunità ricca e stimolante?”

Da qui è nata la collaborazione con il Comune di San Donato Milanese e la creazione del libretto “Educati e Felici” dedicato proprio ai bambini che approcciano l’ambiente scolastico. Una lettura snella, di 100 pagine, con esempi pratici e consigli facilmente applicabili, che possa essere un reale sostegno quotidiano per le famiglie.

Aiutare i genitori ad agire in sintonia con le necessità della scuola

“Lo scopo di questo percorso è aiutare i genitori ad agire in sintonia con le necessità della scuola, dei bambini e delle bambine. Un esempio degli argomenti trattati può essere il sonno: un bambino che ha dormito per un buon numero di ore, a scuola potrà senz’altro godere meglio e con più motivazione delle proposte di apprendimento” continua Novara.

“Sia chiaro, non esistono i genitori perfetti, ma cercare di organizzare al meglio l’attività educativa mette al sicuro sé stessi e i propri figli. I genitori sono la maggiore risorsa a disposizione dei più piccoli e questo strumento si pone dalla loro parte per consentire di ottenere il massimo e il meglio dalla scuola e dalle altre istituzioni educative”.

Daniele Novara “Educati e Felici”, la collaborazione con San Donato Milanese

Il progetto, messo in campo con “Educati e Felici da Daniele Novara insieme all’Amministrazione di San Donato, rappresenta un unicum, un primo e pionieristico passo verso un ritorno, tanto atteso quanto necessario, della pedagogia negli ambienti scolastici ed educativi. Un percorso al quale si affiancheranno vari incontri della Scuola Genitori e un servizio di consulenza.

Strumenti e consigli pratici ai genitori

“La responsabilità di educare i nostri giovani – dichiara l’Assessore all’Istruzione ed Educazione Valentina Marzani – è una delle sfide più rilevanti che affrontiamo come comunità. Pertanto, abbiamo sentito la necessità di creare risorse accessibili e informative per sostenere i genitori nel percorso educativo, offrendo spunti di riflessione utili per la crescita di bambini che rappresentano il futuro della nostra città”.

“Sono orgoglioso di presentare il frutto della collaborazione tra il Comune e il Centro Psicopedagogico, finalizzata a sostenere le famiglie nel compito prezioso dell’educazione dei loro figli – aggiunge il Sindaco Francesco Squeri –. Questo libro si pone l’obiettivo di offrire strumenti e consigli pratici ai genitori nel loro delicato e fondamentale compito”.