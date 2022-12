Aiutare giovani mamme straniere a superare le barriere linguistiche, corsi di Italiano con Avis e Mondo Aperto – AUDIO

“Orizzonti in italiano”, per aiutare le donne straniere a superare le barriere linguistiche. E’ il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Avis Provinciale Piacenza, associazione Mondo Aperto e Comune di Piacenza, con quest’ultimo che metterà a disposizione il Centro per le famiglie. Come detto, il progetto nasce dalla volontà di offrire ad un gruppetto di giovani donne straniere la possibilità di seguire un corso base di italiano, per permettere loro di superare la barriera linguistica e favorire così l’inserimento in una città che non conoscono. L’inaugurazione del corso sarà sabato 17 dicembre presso La casa delle Parole in via Tibini, a Piacenza.

Di seguito l’intervista a Mina Sibra, Area Scuola e Comunicazione Avis Provinciale Piacenza, e Rita Parenti presidente dell’Associazione Mondo Aperto.

“Il coinvolgimento, vuole essere il nostro filo conduttore perché ognuno si possa sentire parte attiva di questa sinergia di intenti e di orizzonti”, commenta Mina Sibra, responsabile Area Scuola e Comunicazione di Avis. “Favorire l’inclusione di tutti coloro che purtroppo spesso vengono lasciati indietro, questo è l’obiettivo di ogni volontario”.

Abbiamo scelto un target impegnativo, ovvero giovani mamme che non hanno avuto la possibilità di studiare nel loro paese, per le quali quindi l’alfabeto è oscuro anche nella lingua d’origine”, spiega Rita Parenti, presidente di Mondo Aperto.

“Cercheremo di coinvolgere anche i bimbi di queste giovani mamme, attraverso una sorta di apprendimento ludico”.

Il corso inizierà formalmente lunedì 19 dicembre e proseguirà fino a marzo 2023 per un totale di 40 ore su due incontri settimanali più alcuni momenti di riflessione condivisi. Avis sarà infatti presente, al termine di alcune lezioni, anche con brevi pillole di cultura del dono e buone pratiche per il ben-essere.

Il corso è gratis ma è richiesta la partecipazione a tutto il percorso. Per maggiori informazioni scrivere alle seguenti mail:

piacenza.provinciale@avis.it

mondoaperto2022@libero.it