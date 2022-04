Cortemaggiore “capitale” del tennistavolo! Dal 16 al 18 aprile va in scena il Trofeo Pizza +1

Per tre giorni Cortemaggiore sarà capitale del tennistavolo: 280 iscrizioni al Trofeo Pizza +1. La competizione, organizzata dal club piacentino Teco Cortemaggiore, si svolgerà da sabato 16 a lunedì 18 aprile. In campo sia uomini che donne, per un trofeo Open nazionale con partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il programma del trofeo di Tennistavolo

Ore 9.00 Over 2000

Ore 12.00 Over 450

Ore 15.00 Over 1000

Coppa delle Regione Under 15

Altro appuntamento da segnalare in campo pongistico è l’ambita coppa delle Regioni, in corso di svolgimento a Molfetta. La delegazione dell’Emilia Romagna vede tra le sue fila anche i magiostrini Pietro Calarco e Andrea Bragadini.