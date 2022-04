Superlega – La Gas Sales Piacenza inizia il cammino nei playoff 5° posto contro Cisterna

Inizia la fase conclusiva della stagione per Gas Sales Piacenza che domenica 17 aprile alle 18:00 (in diretta su Volleyball World Tv) affronterà al PalabancaSport la Top Volley Cisterna. I biancorossi saranno attesi da cinque partite del girone del Play Off 5° posto valide per potersi qualificare poi alle semifinali e finale. Chi vincerà la finale si guadagnerà un posto in Europa alla Challenge Cup della stagione 2022/23. L’attenzione di Brizard e compagni, pertanto, resta alta su un importante obiettivo stagionale.

A presentare la sfida con Cisterna ed il resto degli altri impegni, Lorenzo Bernardi

“Adesso ci troveremo a giocare partite particolari, solitamente la stagione è divisa in due parti. Il campionato e i playoff. Servirà recuperare una grande quantità di energia mentale ed è importante avere grande motivazione nel parteciparci, non dimentichiamo che questo girone assegna un posto in Europa. Chi lo vincerà potrà andare alla Challenge Cup dell’anno prossimo. D’altronde l’Europa era l’obiettivo primario della nostra società e squadra.

L’altro obiettivo stagionale era di arrivare quarti in regular season. Obiettivamente tra il livello delle prime quattro squadre e le altre c’è un grande gap, ma dobbiamo cogliere questa nuova opportunità e sfruttarla. Dopo e compresa la semifinale di coppa Italia, Piacenza è riuscita ad esprimere un buon livello di pallavolo, in alcuni casi anche ottimo. Abbiamo avuto una mancanza di continuità che ha rappresentato il nostro tallone d’Achille per tutta la stagione, ma è da lì che dobbiamo ripartire. Dal primo set giocato in gara 1 con Trento, dai cinque set giocati in gara 2 in casa e in parte anche nel primo e terzo set di gara 3, dove abbiamo quasi riagguantato una squadra che sta confermando il suo valore continuamente.”

1a giornata Play Off 5° posto Superlega Credem Banca

Domenica 17 Aprile 2022, ore 18:00 – PalabancaSport

GAS SALES PIACENZA-TOP VOLLEY CISTERNA

Precedenti

7 (4 successi Gas Sales Piacenza, 3 successi Top Volley Cisterna)

Ex

Enrico Cester (Gas Sales Bluenergy Piacenza) a Cisterna nel 2011/12, Toncek Stern (Gas Sales Bluenergy Piacenza) a Cisterna nel 2018/19, Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna) a Piacenza nel 2020/21.