Creare, la terza edizione a Piacenza il 16 e 17 marzo apre le porte alla primavera

Creare, la terza edizione a Piacenza il 16 e 17 marzo. Oggetti unici e irripetibili che, sabato e domenica, daranno vita all’originale mostra-mercato di alto artigianato organizzata da Atena e in programma all’ex Chiesa del Carmine – Laboratorio Aperto di Piacenza nella centralissima Piazza Casali, a due passi da Palazzo Gotico e proprio di fronte ai Musei di Palazzo Farnese.

Due date da segnare in rosso sul calendario per non perdere un evento già sperimentato più volte con successo, andranno in scena quaranta artigiani da tutta Italia che animeranno questa edizione di Creare, con prodotti dedicati anche alla tavola all’insegna del bio, della sostenibilità e dell’alimentazione salutare e naturale ,oggetti in porcellana, ceramica e legno , gioielli, borse, abiti, scarpe, e complementi d’arredo, tutti accomunati da un unico denominatore comune: l’hand made.

Creare, la terza edizione a Piacenza il 16 e 17 marzo: la primavera

Il tema per questa edizione sarà la Primavera , interpretata come stagione della rinascita , sarete accolti da un installazione a tema primaverile sul sagrato , e all’interno della Chiesa la primavera sarà rappresentata dalle sorprendenti creazioni in carta realizzate da Giuliana di Carpeflorem.

Per questa edizione un’intera sezione dell’ex Chiesa del Carmine, ospiterà l’associazione Qui Arte che proporrà dei laboratori artigianali con tecniche come la lavorazione del macramè , dell’argilla l’uso del telaio .

Inoltre saranno presenti le opere del pittore Diego Maria Gradali Castellini, e sarà dato spazio anche associazione di volontariato “Le mani delle donne”, storica realtà animata da autentiche appassionate di ricamo e di cucito.

Informazioni

L’evento, a ingresso gratuito, è sostenuto da Gruppo Assicurazioni Itas , in collaborazione con il comune di Piacenza .

CREARE – Mostra-mercato di alto artigianato 16-17 marzo 2024 – Orari: dalle 10.00 alle 19.00 – Ex Chiesa del Carmine – Laboratorio Aperto di Piacenza – Piazza Casali, 10.