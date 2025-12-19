Crema – Piacenza, i biancorossi vogliono chiudere in bellezza il 2025. Trombetta ancora out, davanti ancora Mustacchio – D’Agostino. Franzini: “Arriviamo alla gara con grande entusiasmo”

Ultimo match prima della sosta natalizia per il Piacenza Calcio di Arnaldo Franzini, reduce da 4 successi consecutivi che gli consentono di rimanere nel gruppo delle primissime del girone D. Dopo aver superato Trevigliese, Sant’Angelo, Pro Sesto e Tropical Coriano i biancorossi andranno di scena al “Voltini” di Crema, sabato 20 dicembre alle 14:30, diretta su Radio Sound.

D’Agostino e Mustacchio, due certezze che dovranno di nuovo coesistere

Nelle ultime settimane il Piacenza ha cambiato marcia e nonostante le assenze ha costruito la prima striscia positiva del suo campionato. Nonostante la gara con il Tropical Coriano dopo il rosso a Cannino ed il vantaggio biancorosso con il penalty di Taugourdeau sia stata poco più d’un allenamento per valori in vampo (leggi qui i punti di vista di Andrea Amorini) è innegabile che da quando il tecnico si è inventato questo modulo con il rombo in mezzo al campo le cose sono iniziate ad andare decisamente meglio. La squadra ha incassato 1 solo gol nelle ultime 3 partite, per altro arrivato a risultato già acquisito proprio con il Tropical e davanti le difficoltà iniziali sembrano dimenticate.

D’Agostino e Mustacchio ora non si limitano a segnare a ripetizione, ma dimostrano di poter giocare anche assieme, come è avvenuto nell’ultima partita. Se il numero 10 è al quinto gol in quattro gare, Mustacchio non è da meno e continua a dare il suo contributo, come ha per altro sempre fatto in questo campionato. I due partiranno di nuovo insieme, anche perché Trombetta è alle prese con una costola incrinata e non rientrerà, mentre Pino che era in prestito è tornato al Gavorrano da tempo.

Intanto dal club trapela uno stato avanzato della trattativa con il bomber in uscita dal Forlì Francesco Mannuzzi, che ha totalizzato oltre 90 reti in serie D nelle ultime stagioni. Per la firma sul contratto bisognerà aspettare però il 2 di gennaio, quando aprirà il mercato di riparazione anche per i professionisti.

“Arriviamo alla partita contati dal punto di vista numerico – ribatte mister Franzini durante la conferenza stampa – ma ci arriviamo con grande entusiasmo e consapevolezza, ma anche con grande umiltà anche perché affrontiamo una partita tutt’altro che scontata contro una squadra che ad inizio campionato è stata la rivelazione del girone, anche se ha avuto qualche risultato meno buono nelle ultime gare, non dobbiamo dimenticare che ha imposto il pareggio anche alla Pistoiese. Avversari che hanno qualità. Sarà dura”

Alla guida del Crema una vecchia conoscenza del calcio piacentino

Michele Piccolo è un ex attaccante che ha militato in diverse squadre della provincia, come Fiorenzuola, Carpaneto, Nibbiano e Valtidone e Pro Piacenza. Dopo aver deliziato con i suoi gol le categorie dilettantistiche è passato dall’altra parte della barricata, iniziando la carriera di allenatore. Piccolo ha anche recentemente guidato la juniores Nazionale del Piacenza Calcio.

Il suo Crema è a centro – classifica, al decimo posto, in lotta per evitare i playout. Dopo un’ottima prima parte di campionato, caratterizzata da 5 vittorie in 8 partite, la squadra ha avuto un netto calo. ll Crema non vince da metà ottobre. Nelle ultime 6 gare ben 5 pareggi ed una sconfitta, per altro molto pesante, patita per mano della Pro Palazzolo. Davanti i gol non mancano, grazie anche a Daniele Fenotti, già autore di 7 centri e terzo miglior marcatore del girone D e all’ex Piacenza Giorgio Recino che tanto bene ha fatto con i nostri colori; ma dietro il 4-3-3 disegnato dal tecnico lascia diversi spazi agli avversari, ed è lì che il Piacenza deve essere bravo a colpire.

“Per noi è fondamentale proseguire nella striscia positiva – riprende l’allenatore biancorosso – un’altra vittoria sarebbe fondamentale in chiave classifica e ci consentirebbe di affrontare la sosta natalizia con ancor maggiore serenità. Recino? Un giocatore a cui il gol non è mai mancato, sta bene e si vede. Dovremo fare molta attenzione per contenerlo”

Bertin non ce la fa, Sbardella è a disposizione, ma difficilmente inizierà dal 1′.

La probabile formazione

Piacenza: 4-3-1-2 Ribero, Cabri, Martinelli, Silva, Sartorelli, Taugourdeau, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

Le gare della 17essima giornata di campionato (ultima di andata)

Sabato 20 dicembre, ore 14.30

Crema – Piacenza diretta su RADIO SOUND

Cittadella – Pistoiese

Desenzano – Sangiuliano

Pro Sesto – Correggese

Rovato – Imolese

Sant’Angelo – Lentigione

Sasso Marconi – Progresso

Trevigliese – Tuttocuoio

Tropical – Pro Palazzolo

La classifica

Lentigione 35; Desenzano 34; Pro Sesto e Piacenza 32; Pistoiese 30; Cittadella Vis Modena 27; Pro Palazzolo 25; Rovato e Sangiuliano 22, Crema 21; Sant’Angelo 20; Correggese e Sasso Marconi 17; Progresso e Imolese 16; Trevigliese 13; Tropical Coriano 10, Tuttocuoio 4.

