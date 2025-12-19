Volley, Serie B – La Canottieri Ongina cerca un dolce Natale contro il Mo.Re.

Sarà casalingo l’ultimo match targato 2025 della Canottieri Ongina, in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Mo.Re. Volley nell’undicesima giornata d’andata del girone B di serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni è reduce dal ko in quattro set ad Asola che ha chiuso una buona striscia di successi, con i piacentini (sesti a quota 16 punti) che sfidano le promesse modenesi, distanziate di tre lunghezze.

“L’Anderlini è una squadra giovane che strada facendo ha innestato elementi più esperti; affrontiamo una formazione talentuosa che ti costringe a giocare tanto e normalmente patiamo questo tipo di squadre. Dovremo stare molto attenti, i ragazzi sono consapevoli della brutta prestazione di Asola, c’è voglia di riscatto, veniamo da una settimana un po’ tribolata tra infortuni e acciacchi, ma domani sicuramente la squadra darà tutto per portare a casa il risultato.

E’ l’ultimo match prima della sosta, dove recupereremo energie fisiche e mentali, siamo in emergenza da quasi un mese con l’infortunio di Paolo Battaglia, che ieri ha svolto il primo allenamento ma che sarà difficile vedere in campo dall’inizio”.

Classifica

Beca Tensped, Kerakoll Sassuolo 23, Pallavolo Cremonese 22, Tipiesse Cisano 19, Zotup Scanzorosciate 18, Canottieri Ongina 16, Motta&Rossi Asola Remedello, National Transprots Villa d’Oro Modena 15, Mo.Re. Volley 13, Tecnoarmet Soliera 12, Ferramenta Astori, Team Volley Cazzago Adro 11, Vero Volley Monza 8, Modena Volley 4.

