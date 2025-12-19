Si reca all’ufficio immigrazione per alcune pratiche e mostra agli agenti un documento falso, subito arrestato

Nella giornata di ieri, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, insieme al personale della Squadra Mobile, ha proceduto all’arresto di un cittadino ucraino di anni 36, domiciliato a Piacenza, colto nella flagranza di reato per possesso di documenti d’identificazione falsi.

Nella mattinata di ieri, il soggetto si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura per inoltrare istanza di asilo, in quanto cittadino ucraino.

Dall’analisi della carta d’identità rumena che lo stesso ha esibito, in alternativa al passaporto, sono emersi dei dubbi sull’autenticità del documento, in quanto non presentava alcun sistema di anticontraffazione, né si rilevava la doppia cittadinanza, ossia quella ucraina del soggetto e quella rumena citata sulla carta d’identità stessa.

Ad avvalorare la contraffazione del documento, è intervenuta anche l’analisi tecnica dell’ufficio Falso Documentale della Polizia Locale di Piacenza.

Alla luce di quanto accertato, il cittadino ucraino è stato arrestato per il possesso di documenti falsi validi per l’identificazione, e trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

