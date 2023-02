CSV Emilia, rinnovate le cariche all’insegna della continuità: Laura Bocciarelli confermata vicepresidente

Si è concluso il primo mandato del consiglio direttivo di CSV Emilia, il centro di servizio per il volontariato delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia nato dalla fusione dei tre precedenti centri di servizio provinciali, Svep, Forum Solidarietà e DarVoce.

Nel mese di gennaio, il CSV ha eletto i nuovi componenti del consiglio direttivo, degli organismi di controllo e dei tre comitati territoriali provinciali attivi nel triennio 2023-25. A votare, le associazioni socie (gli Enti del Terzo Settore con sede legale nei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

Nel primo consiglio direttivo riunitosi il 16 febbraio, il CSV ha nominato, ridando fiducia ai precedenti rappresentanti, come presidente Elena Dondi, affiancata dai confermati vicepresidenti Laura Bocciarelli, anche presidente di CSVnet Emilia-Romagna, Confederazione regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna e Umberto Bedogni e dal segretario Roberto Pasini.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da Laura Bocciarelli di AVIS provinciale Piacenza; Maria Valentina Fermi di Confraternita Provinciale Piacenza; Andrea Provini dell’associazione Carlo Rasperini; Franco Zuccone dell’associazione Carmen Cammi Volontari Per Caritas – tutti e quattro in rappresentanza del territorio piacentino; Nella Capretti di Noi Per Loro; Maurizio De Vitis di Assistenza Pubblica Parma; Elena Dondi di Missione Insieme; Roberto Pasini di Famiglia Più; Umberto Bedogni di Auser Provinciale Reggio Emilia; Marco Curti di Sostegno e Zucchero; Paolo Mantovani di Prevenzione Tumori Guastalla; Laura Salsi di Filef Reggio Emilia.

Sempre piacentine sono anche Angela Opizzi, membro dell’Organo di controllo e Gaetana Marchi nel Collegio dei Probiviri.

Franco Zuccone sarà il consigliere delegato ai rapporti con il Comitato territoriale provinciale di Piacenza, composto da Adele Boncordo di Nuovi viaggiatori; Maria Cristina Dieci di A.S.B.I. Ass. Spina Bifida; Sandra Meloni di Artù; Marisa Monticelli di AVO Piacenza; Umberto Morelli di MCL Piacenza; Daniele Righi di Abracadabra Progetto Famiglie; Lucia Senini di Dalla parte dei bambini; Maria Angela Spezia di Il Pellicano Piacenza Onlus; Giovanna Vezzoso di Centro di Solidarietà della CDO.