“Cyber Love”, riflessione sull’amore da parte dei giovani il 31 gennaio al Teatro Gioia

Una riflessione sull’amore da parte di un gruppo di ragazze e ragazzi, tra esperienze di vita e intelligenze artificiali. Ce la propone attraverso i linguaggi del teatro la classe 3E Scientifico del Liceo “Gioia” di Piacenza che mercoledì 31 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Gioia sarà protagonista di “Cyber Love”, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

Cyber Love al Teatro Gioia

Un progetto, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Cristina Capra e il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj, che vedrà la classe 3 ES al lavoro al Teatro Gioia a partire da lunedì 29 gennaio per una tre giorni di laboratorio possibile grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Protagonisti in scena Nicola Balduzzi, Lisa Bonelli, Alessio Citraro, Isabella Placidia De Poli, Adele Fabrizi,

Riccardo Luca Farina, Federico Ferrari, Lucrezia Finelli, Laura Fornari, Gaia Chiara Grossi, Sebastiano Gruppi,

Riccardo Monego, Camilla Mori, Christian Orlandi, Gabriele Riverso. "Cyber Love" è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente Liceo "Gioia" professoressa Cristina Capra e della referente per le attività teatrali dell'istituto professoressa Alessandra Tacchini, la 3 ES è stata seguita dalla professoressa Elisabetta Peruzzi con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

L’amore è difficile da spiegare. E se fosse un’intelligenza artificiale a voler comprendere cos’è questo “amor che move il sole e l’altre stelle”? Ecco allora che in un distopico futuro un robot senziente decide di darsi alla fuga. Lo ritroviamo seduto su una panchina, dove lascia che il mondo gli si segga accanto, tra il passaggio di un autobus e l’altro, come un nuovo Forrest Gump con la sua scatola di cioccolatini, metafora della vita (“la vita è come una scatola di cioccolatini… non sai mai quello che ti capita”). In questo viavai di eterogenea umanità, il nostro robot cerca di carpire il senso profondo dell’amore, quell’amore che tanto lo incuriosisce e lo attira. Come Cyrano, lo vive da spettatore, e di riflesso prova a introiettarlo in sé, o meglio, prova a caricarlo nel suo database.

E se un giorno le macchine amassero? E se un giorno gli umani amassero davvero? Proveremo a trovare una risposta insieme alle ragazze e ai ragazzi della classe 3ES.

Con la serata di mercoledì 31 gennaio prosegue il cartellone Pre/Visioni 2023/2024, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Cartellone che ha visto ospite il 19 gennaio scorso la classe 3CL del Liceo “Gioia” e proseguirà il 7 marzo, sempre alle ore 20.30 al Teatro Gioia, con un gruppo di studenti delle classi 4B e 4C Classico con l’esito di un laboratorio teatrale nell’ambito del progetto europeo Erasmus + “Erasmus Book Club” realizzato dall’istituto piacentino con scuole di Austria, Finlandia e Svezia: il laboratorio, sempre curato da Teatro Gioco Vita, sarà condotto da Letizia Bravi.

Teatro Gioia di Piacenza – Pre/Visioni

Mercoledì 31 gennaio 2024 – ore 20.30

Liceo “Gioia” | Teatro Gioco Vita

CYBER LOVE

restituzione finale del laboratorio teatrale intensivo

con la classe 3 E Scientifico del Liceo “Gioia” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

con Nicola Balduzzi, Lisa Bonelli, Alessio Citraro, Isabella Placidia De Poli, Adele Fabrizi,

Riccardo Luca Farina, Federico Ferrari, Lucrezia Finelli, Laura Fornari, Gaia Chiara Grossi, Sebastiano Gruppi,

Riccardo Monego, Camilla Mori, Christian Orlandi, Gabriele Riverso

staff tecnico Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

un grazie particolare per la collaborazione alla dirigente scolastica del Liceo “Gioia” professoressa Cristina Capra, alla referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Alessandra Tacchini, alla professoressa Elisabetta Peruzzi e a tutti gli insegnanti della classe 3 ES

