Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad cerca la qualificazione alla Final four di Coppa Italia sul campo della Promoball

Secondo e ultimo impegno nel girone di Coppa Italia di B2 femminile per la Rossetti Market Conad, di scena domani sera (martedì) alle 20,30 a Maclodio (Brescia) contro la Promoball Sanitars.

Dopo aver inaugurato al meglio il cammino grazie al 3-0 casalingo di sabato scorso contro la Lasersoft Riccione, la squadra allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi cerca ora il pass-qualificazione contro le bresciane, che a loro volta iniziano l’avventura che poi si completerà il 3 febbraio in Romagna nel terzo e ultimo atto del girone di sola andata, con la vincente del raggruppamento che intascherà il lasciapassare per la Final four di fine marzo.

Per Rossetti Market Conad, una vittoria con qualsiasi risultato garantirebbe matematicamente il pass, mentre viceversa bisognerebbe attendere il risultato della sfida tra Riccione e Promoball. Le bresciane allenate da Giorgio Nibbio si sono qualificate alla Coppa Italia vincendo a fine andata il girone D.