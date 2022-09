Da un tombino nei giardini del Cheope spunta un pezzo di hashish, fiutato dal cane “Draco”

Il cane “Draco” dell’unità cinofila dei Carabinieri ha scovato un pezzettino di hascisc di circa 10 grammi, nascosto all’interno di un tombino in disuso nei giardinetti vicino al complesso “Cheope”.

Per tutta la mattinata odierna, infatti, dalla Compagnia di Piacenza è stato programmato in città un servizio di controllo straordinario del territorio e delle zone considerate maggiormente sensibili. Una pattuglia della Stazione di Piacenza Levante, con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Cinofilo di Bologna ed un equipaggio del Radiomobile per garantire un eventuale pronto impiego hanno eseguito mirati controlli in piazzale Marconi, sul Facsal, nei giardini del “Cheope” e in via IV Novembre al fine di sviluppare una presenza incisiva in aree considerate sensibili sotto il profilo della criminalità comune e rinsaldare il senso di sicurezza percepita dei cittadini.

La sostanza stupefacente è stata trovata nascosta in un tombino ed è stata subito sequestrata.

Analoghi servizi verranno programmati anche nei prossimi giorni ed in altre zone della città e della provincia.