Dall’ambiente al marketing territoriale, dal welfare alla cultura: la giunta presenta le linee programmatiche

La giunta guidata da Katia Tarasconi ha esposto in consiglio comunale le linee programmatiche sono state strutturate in 11 indirizzi strategici, articolati negli obiettivi strategici e nelle principali azioni che l’Ente intende realizzare nell’arco del mandato 2022/2027.

Buona amministrazione, innovazione e smart city

Vogliamo operare affinchè il Comune, nella consapevolezza di una crisi economica globale, ponga in essere strategie volte a garantire efficienza gestionale per contenere le spese senza sacrificare i servizi resi e le attività dell’Ente. Lavoreremo affinché l’amministrazione diventi sempre più un interlocutore competente, affidabile, trasparente e digitalizzato con cui il cittadino riesca a rapportarsi con semplicità. Questo è presupposto indispensabile per avviare tutti i processi finalizzati a governare il territorio, migliorare la qualità della vita, far crescere le competenze, la propensione all’innovazione per sviluppare nuove opportunità e l’attrattività di Piacenza.

Ambiente, transizione ecologica

Una città intelligente e circolare che preferisce la pianificazione urbana rigenerativa al consumo di suolo, che cura e aumenta la biodiversità urbana e i boschi urbani, che progetta una mobilità pubblica sostenibile con ciclabili nel verde e mezzi di trasporto sostenibili, che investe sull’efficienza energetica degli edifici e promuove l’autoproduzione di energia, il risparmio nei consumi di acqua e di elettricità, che valorizza il riuso e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti.

Cura del verde e del decoro urbano

I boschi urbani permanenti avranno una piantumazione prevalente di specie autoctone, più efficaci nell’assorbimento dei principali agenti d’inquinamento atmosferico e ad elevata resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici e degli stress ambientali. Grazie alla Regione Emilia-Romagna potremo acquisire gratuitamente un numero di piante necessario per un grande piano di piantumazione distribuito in tutto il Comune: nella cintura verde; nell’area urbana: centro, periferia, frazioni; lungo le tangenziali e le tratte autostradali prospicienti la città, in particolare l’A1.

Mobilità sostenibile

Realizzare le aree pedonali, avviare iter finalizzato al completamento della tangenziale (statale 45), della rete delle piste ciclabili radiali e di cintura, alla realizzazione di parcheggi scambiatori e alla implementazione delle zone 30. Sarà avviato un percorso di verifica e confronto per migliorare il trasporto pubblico locale che necessita di essere aggiornato nei mezzi e riorganizzato per essere più efficiente e utile ai cittadini. Lo stesso contribuisce infatti a ridurre il traffico urbano privato e permette, specie alle persone anziane, la possibilità di muoversi autonomamente per raggiungere negozi, uffici, giardini e luoghi di socialità pubblica e privata.

Pianificazione urbana

Saranno in particolar modo avviate azioni virtuose che pongano le basi per favorire l’attrattività del territorio: in termini di offerta di residenza nel centro storico e nuova residenza convenzionata a servizio di fasce deboli e a favore degli studenti universitari. Si opererà per favorire l’insediamento a condizioni agevolate di nuova imprenditoria giovanile e il sostegno delle forme di associazionismo. Nostra priorità sarà poi quella di portare a compimento le progettualità in corso traghettando la città verso il nuovo strumento urbanistico, avendo attenzione al rispetto dell’ambiente, alla qualità degli interventi proposti e incentivando, ove possibile, in ogni proposta progettuale presentata, anche la realizzazione di alloggi per studenti. Opereremo inoltre per promuovere, nel corso di attuazione dei programmi complessi, attività temporanee di urbanistica tattica e azioni di city makers finalizzate alla rivitalizzazione e fruizione di aree dismesse ed edifici in disuso, in attesa della loro successiva riqualificazione, attraverso la creazione di eventi provvisori.

Sviluppo economico e commercio, marketing territoriale e turismo

Nostro dovere è aiutare le imprese a fare sistema e a combattere la concorrenza, che oggi non è più quella del negozio vicino, ma è quella dei colossi dell’online. Dobbiamo tutelare i nostri negozi di vicinato e di quartiere e operare affinchè si possa incrementare la propulsività del turismo promuovendo Piacenza e le sue valli e qualificando sempre più l’offerta. Lavoreremo per consolidare il rapporto sinergico tra Piacenza Expo, polo espositivo di eccellenza, e il centro cittadino e per creare le basi per una maggiore vivacità imprenditoriale anche al fine di trattenere i giovani favorendo e sostenendo le start up locali e per attrarre aziende innovative.

Piacenza, la cultura e la memoria

Perché la cultura è valorizzazione dell’identità storica, della unicità artistica ed architettonica di Piacenza è occasione di crescita individuale, coesione e inclusione sociale, è economia. Contestualmente intendiamo dare spazio e fortificare l’identità locale attraverso la valorizzazione delle tradizioni popolari.

Scuola e università

Nostro obiettivo è metterci al servizio e collaborare con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con la finalità di crescere una comunità di cittadini colti, consapevoli, responsabili, solidali anche nei confronti della Città e del suo patrimonio. È infatti indispensabile avviare una stabile interlocuzione finalizzata a verificare quali sono i profili professionali più richiesti dalla nostra economia e orientare di conseguenza i percorsi di studio: non per appiattire la ricerca e l’accademia sulle ragioni del mercato, quanto piuttosto per garantire un futuro ai giovani e prospettive di crescita al nostro tessuto economico. In questo compito, un’attenzione particolare va dedicata proprio al rapporto tra la città e l’università. È impegno fondamentale di questa amministrazione procedere con la riqualificazione degli edifici scolastici.

Sport e politiche giovanili

Fondamentale sarà il confronto con le realtà sportive per definire aspettative e possibilità realizzative. L’attenzione che vogliamo riservare alle nuove generazioni non si ferma però solo allo sport ma attraversa l’intero programma di mandato e caratterizza il progetto di città che vogliamo sviluppare poiché desideriamo che i giovani siano protagonisti della comunità.

Welfare, salute e lavoro

Occorre infatti considerare la concentrazione e l’aggravarsi, anche in coincidenza delle crisi globali in corso, dei fenomeni sociali che attraversano anche Piacenza:

» l’incremento delle povertà e delle diseguaglianze e il rallentamento della mobilità sociale: particolarmente a

rischio i c.d. working poor, lavoratori precari, a basso reddito, che faticano ad accedere o mantenere un alloggio e

condizioni di vita dignitose;

» la difficoltà diffusa e trasversale nell’accesso e nel mantenimento della casa per fasce della popolazione che

stanno diventando sempre più ampie;

» l’invecchiamento della popolazione e l’incidenza della non autosufficienza;

» il trend di crescita delle disabilità, in particolare intellettive (e la distanza rispetto all’esigibilità dei diritti, all’autodeterminazione, a compiute opportunità di inclusione sociale, lavorativa, abitativa);

» la fragilità delle famiglie, la solitudine e l’indebolimento dei legami sociali;

» la crescita del fenomeno dei NEET, i giovani che non studiano né lavorano;

» il disagio nelle fasi di crescita: dal ritiro sociale alle bande giovanili;

» le c.d. «sofferenze urbane», connesse a malesseri psicologici e psichici, in un quadro di conflittualità crescente.

Servono più sguardi e alleanze, anche inusuali, per sviluppare azioni capaci di incidere su fenomeni di tale complessità.

Partecipazione, sicurezza, legalità e diritti

Ci faremo quindi promotori di iniziative finalizzate a ripristinare le condizioni di sicurezza in città in collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze dell’Ordine. Sarà inoltre costante la consultazione ed il confronto con associazioni e cittadini. Riteniamo infatti che una città che

partecipa è una città sana, nella quale il cittadino conosce e si riconosce attraverso il confronto attivo. Perchè questo accada è necessario riappropriarsi del senso di appartenenza, che va coltivato e incentivato con azioni precise. La partecipazione dei cittadini richiede impegno, ma permette di fare leva su risorse preziose al fine del riconoscimento e della segnalazione dei bisogni, attivando così cura e inclusione. Attraverso la partecipazione si condividono le scelte finalizzate al bene comune, oltre a costituire presidio di legalità e sicurezza.