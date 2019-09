Daniele Paponi: l’eroe di giornata. E’ questa la definizione giusta per il centravanti ex Juve Stabia che, con due giocate da vero rapace, ha trasformato una domenica grigia e piovosa in una serata di grande felicità e giubilo per i colori biancorossi.

Non è utopia pensare che questa doppietta possa sbloccare la stagione del Piacenza, che ha ritrovato certezze e sicurezze tornando al classico 3-5-2. Con Giandonato al centro della difesa (poi spostato a metà campo), Sylla-Paponi davanti aiutati da Corradi e Nicco come mezze-ali, è tornato un Piacenza dominante e consapevole. Ottime notizie per Franz che ora dovrà scegliere sapientemente l’utilizzo dei moduli.

Intercettato dai microfoni di Stadio Sound, il bomber ha commentato così i tre punti conquistati in Friuli.

“Siamo stati bravi a tenere botta fino alla fine, e poi le partite cambiano con gli episodi che fanno la differenza“.

Due cross, due gol, due sigilli nella domenica biancorossa: “Nel primo gol mi sono buttato con il mancino sul cross di Zappella, mentre nel secondo ho anticipato il difensore di testa. Bene così!”

Infine, un messaggio deciso riferito a tutta la squadra: “Siamo una squadra nuova, forte e dobbiamo continuare a lavorare”.

Di seguito l’intervista completa a Daniele Paponi:

Lo sport è su Radio Sound

Ogni domenica pomeriggio su Radio Sound torna la trasmissione sportiva “Stadio Sound“, con Andrea Crosali e Andrea Amorini.

Tutto lo sport nazionale e internazionale, serie A, formula uno, moto mondiale e, in primo piano, lo sport piacentino.

Calcio di Serie C con il Piacenza calcio, Serie D con Fiorenzuola e Vigor Carpaneto e aggiornamenti del calcio dilettanti fino alla terza categoria, basket con Assigeco e Bakery, volley, rugby e tanto altro.

Radio Sound è radio ufficiale del Piacenza calcio.

Radio Sound, il Ritmo che Piace, il Ritmo di Piacenza…..il Ritmo dello sport.