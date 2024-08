Danneggiava gli armadi elettrici in giro per la città, scoperto e denunciato il vandalo “seriale”

Durante la settimana appena trascorsa, sono giunte alle forze di polizia diverse segnalazioni in merito al danneggiamento di armadi elettrici dislocati in diversi punti della città contenenti cavi di fibra ottica per la connessione ad Internet.

La società titolare degli apparati ha sporto formale denuncia presso i Carabinieri di Modena e, sulla base delle preliminari informazioni raccolte dai militari, entrambe le forze dell’ordine del capoluogo hanno predisposto specifici servizi. Hanno individuato precisi obiettivi proprio al fine di evitare ulteriori danneggiamenti e malfunzionamenti.

Nella mattinata del 23 agosto, a seguito di una segnalazione al 113, la volante ha intercettato un 50enne piacentino. Qualcuno lo aveva sorpreso ad armeggiare vicino ad un armadietto contenente diversi quadri di linea elettrica e di internet. Diversi cavi risultavano poi essere stati staccati.

La polizia lo ha condotto in Questura ed identificato. Sono emersi elementi di collegamento con i danneggiamenti avvenuti nei giorni precedenti e con gli elementi di indagine già raccolti dall’Arma dei Carabinieri. L’uomo, con a carico piccoli precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.