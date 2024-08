Dopo Roveleto, Radio Sound Quiz Show infiamma Gossolengo: prossima tappa venerdì 30 agosto a Carpaneto

Dopo Roveleto di Cadeo, Radio Sound Quiz Show travolge Gossolengo. E il tour continua: venerdì 30 agosto sarà la volta di Carpaneto Piacentino. “Travolgere”, basterebbe solo questo termine per descrivere questa nuova idea di intrattenimento targata Radio Sound. Prendete una piazza gremita di persone di ogni età, sparate dalle casse i grandi classici della musica di ieri e di oggi, aggiungete un’animazione esplosiva e l’uragano si scatena.

Uno show per tutte le età

Davvero tantissimi i giovani presenti ma non solo, lo show attira tutte le fasce d’età: non capita spesso di vedere ragazzini di 14 o 15 anni lasciarsi andare in balli sfrenati accanto a persone di 50 o 60 anni, cantare a squarciagola, intonare ritornelli leggendari tenendosi abbracciati o improvvisando il tradizionale trenino. In una parola una festa enorme per tutte le età. Tutto al posto giusto, tutto al momento giusto: scintille dal palcoscenico, tubi luminosi a formare un vasto mare colorato, lancio di magliette con successive e inevitabili foto di rito.

Tutti si lasciano andare, anche i volti di chi solitamente è più timido si allargano in un sorriso da far luce, trascinati da questa onda di musica ed energia. Impossibile resistere, lecito lasciarsi andare: perché quando le emozioni sono genuine, anche il divertimento lo è. Nella sua semplicità, il titolo di questo evento è perfettamente eloquente: Radio Sound Quiz Show.

Quiz e spettacolo

Perché sì, è certamente un quiz: non solo domande ma anche veri e propri giochi, divertenti e pensati per coinvolgere anche chi solitamente preferisce, durante questi eventi, starsene seduto al tavolo. Un format capace di incontrare ogni carattere e ogni età. Però è anche un grande spettacolo: e il punto è che lo spettacolo è il pubblico. Sul palco un maxischermo dove scorrono i quesiti del gioco e i testi delle canzoni: è giù dal palco che succede di tutto, sono gli spettatori e i partecipanti al gioco a creare lo show.

Angelo, straordinario animatore, non molla un attimo, ha il potere di far saltare i tombini se solo ci provasse, ed è un tutt’uno con la folla: ed è proprio l’entusiasmo di chi canta e balla a far esplodere l’energia. Lo spettacolo è tra i tavoli e le panche.

Sono le coppie che si baciano durante le canzoni d’amore, sono gli amici che si abbracciano e ondeggiano cantando “Gli anni d’oro del grande Real”, sono le nonne che danzano coi nipotini. Tutti, ma proprio tutti, coinvolti e trascinati da questa onda anomala di felicità e allegria. C’è persino chi coglie quest’occasione per festeggiare il proprio compleanno.

Prossima tappa a Carpaneto

Prossima tappa a Carpaneto, venerdì prossimo: considerato che il Radio Sound Quiz Show sarà in concomitanza con la Festa della Coppa, beh, verrebbe da citare Russell Crowe nei panni del Gladiatore: “Al mio segnale scatenate l’inferno”.