Elezioni politiche, De Micheli capolista per il Pd nel collegio Emilia Ovest: “Orgoglio e grande responsabilità”

E’ un orgoglio e una grande responsabilità essere capolista del Partito Democratico nel collegio della Camera dell’Emilia Ovest, nelle province di Piacenza, Parma e la maggior parte di Reggio Emilia.

Non risparmierò un grammo della mia energia a fianco degli altri candidati nei collegi, per far vincere la nostra idea di futuro e i diritti, per dare dignità vera al lavoro dentro a un’Italia Democratica e Progressista. Per onorare fino in fondo la tradizione e la storia di una terra profondamente antifascista.

Porterò in Parlamento tutto l’impegno e la competenza maturata in questi anni. Uniti alla tensione ideale e a una passione genuina, senza le quali la politica si separa dalla vita delle persone. La sfida è alta, ci sarà tanto bisogno del vostro aiuto, ma ne sono certa: insieme possiamo vincere!

Lo scrive sui social la parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli.