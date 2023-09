Marketing a Fornasari, la gestione del PNRR al sindaco: nessun rimpasto di giunta, cambiano solo le deleghe

Christian Fiazza cede la delega al marketing territoriale e la passa a Simone Fornasari. Adriana Fantini cede la cabina di regia del PNRR al sindaco Katia Tarasconi. Sono le principali decisioni assunte dal primo cittadino in fatto di ridistribuzione delle deleghe. In sostanza non si tratta di un rimpasto di giunta ma solo di un passaggio di deleghe.

Tarasconi infatti ha firmato oggi il decreto con cui procede ad apportare alcune piccole modifiche alle deleghe attribuite ai nove assessori che compongono, con la sindaca stessa, la Giunta comunale. Modifiche che tengono conto della riorganizzazione dell’ente, con relativi cambiamenti nell’organigramma e nel funzionigramma, approvata lo scorso 25 maggio e diventata operativa il primo luglio successivo.

L’obiettivo è quello di “rendere più celere e spedito l’andamento dell’attività amministrativa nell’ambito dei vari settori comunali”.

In altre parole, tenendo anche conto dell’esperienza maturata “sul campo” dai titolari delle varie deleghe in questi quattordici mesi di lavoro, la sindaca ha ritenuto di fare alcuni cambiamenti nella distribuzione dei ruoli. Una decisione condivisa con tutti i componenti della Giunta e finalizzata a “garantire una più proficua azione di impulso, coordinamento e vigilanza sulle attività resa dai settori e dai singoli servizi comunali”.