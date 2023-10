Aggressione in via Don Minzoni, nell’appartamento trovata cocaina: denunciato tunisino

Sangue sparso per la stanza e diverse dosi di cocaina oltre a un bilancino di precisione. E’ quanto gli agenti di polizia hanno rinvenuto nell’appartamento di via Don Minzoni dove l’altra sera si è consumato un pestaggio in piena regola, forse un regolamento di conti.

Il giorno successivo all’intervento la polizia ha identificato e condotto in Questura il giovane cittadino tunisino alloggiato nella stanza dove si sarebbe verificata l’aggressione. Ascoltato, ha fornito la propria versione dei fatti rappresentando di aver subito delle percosse da parte di più persone; il giovane è stato denunciato per la presenza della sostanza stupefacente rinvenuta nella stanza in suo uso ed allo stesso veniva altresì notificata la misura di prevenzione dell’avviso orale da parte del Questore, alla luce dei diversi precedenti di polizia a suo carico.

È in corso attività diretta alla individuazione dei responsabili dell’aggressione.