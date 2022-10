Deve scontare due anni di carcere per una serie di reati, rintracciato e portato alle Novate

Nel pomeriggio del primo ottobre la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino straniero 47enne, senza fissa dimora sul territorio nazionale. Lo stesso era destinatario di un recentissimo ordine di carcerazione per l’espiazione di due anni di reclusione, in quanto condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso negli scorsi anni in provincia di Piacenza alcuni reati in materia di sostanze stupefacenti. Dopo una ricerca durata qualche giorno, il catturando è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile a Piacenza: si trova ora al carcere delle Novate.