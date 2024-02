DHL Monticelli, i sindacati: “Internalizzati tutti i lavoratori, in aprile magazzino con altri 130 dipendenti”

Stop ai lavoratori in appalto e dal primo marzo tutti “internalizzati”, ossia dipendenti diretti della società che fino a quel momento era la società committente.

Dal primo marzo saranno in 22 i lavoratori “internalizzati” grazie all’accordo firmato oggi, 19 febbraio, da Filt Cgil e Fit Cisl di Piacenza “ma in prospettiva il sito assorbirà oltre 130 lavoratori nei prossimi mesi” spiegano sindacati confederali dopo la firma sull’intesa con DHL per quel che concerne il magazzino di Monticelli d’Ongina (Piacenza).

“Un bel risultato che va nella direzione che sindacalmente e socialmente auspichiamo, ossia l’accorciamento della filiera con l’internalizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici della logistica, così si potranno garantire migliori condizioni di lavoro e di vita” spiegano, in una nota, Filt Cgil e Fit Cisl di Piacenza.

Fino ad ora i 22 lavoratori che dal primo marzo passeranno direttamente alle dipendenze di DHL erano assunti in appalto tramite la Padana Servizi. Si tratta di personale addetto al facchinaggio e carrellisti che faranno da “apripista” per un grande ampliamento di commesse del sito di Monticelli.