Sei nuovi dipendenti per la procura di Piacenza: “Organico ancora incompleto ma almeno si torna a respirare”

“La Procura vive una drammatica carenza d’organico”. Queste le parole pronunciate il 15 novembre scorso dal procuratore capo Grazia Pradella. In questi mesi le cose sono un po’ cambiate con l’invio di nuovo personale amministrativo alla procura di Piacenza. Parliamo di 6 nuovi arrivi. Quattro di questi, già dipendenti amministrativi della Giustizia e applicati con concorso straordinario, saranno impiegati a Piacenza per un anno, un quinto invece è un assistente trasferito alla Procura di Piacenza, mentre la sesta persona dovrà affrontare una prima fase di tirocinio.

Emergenza rientrata? Purtroppo no, dal momento che la pianta organica completa prevede trenta dipendenti. Ma 22 è senza dubbio meglio di 16, numero su cui la Procura ha potuto contare fino a poche settimane fa.

Lo stesso procuratore Pradella ha parlato di una soluzione temporanea ma che permette almeno al personale fino a oggi in servizio di tornare a respirare dopo mesi di stress.

Come detto, Pradella aveva lanciato un appello il 15 novembre scorso in occasione di una importante conferenza stampa. Ma non è stata l’unica volta in cui ha lanciato l’allarme in merito alla situazione della procura piacentina. A tal proposito, Pradella ha voluto ringraziare chi questo appello lo ha raccolto, a partire dal procuratore generale e dall’avvocato generale i quali hanno visitato Piacenza subito dopo il loro insediamento.

A farsi portavoce della problematica anche l’ordine degli avvocati e la Camera Penale, oltre all’avvocato Graziella Mingardi, rappresentante piacentina del consiglio giudiziario, la quale ha più volte sollevato il problema.

Pradella ha voluto ringraziare anche i parlamentari piacentini Tommaso Foti, Fratelli d’Italia, ed Elena Murelli, Lega. Foti ha presentato un’interrogazione parlamentare nel 2021, mentre Murelli ha interessato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che dopo una visita a Piacenza ha sempre mantenuto i contatti con il capo dipartimento dell’Amministrazione giudiziaria Gaetano Campo.