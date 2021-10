Difficoltà ad avere il Green Pass, De Rosa (Ugl): “Diverse persone non hanno potuto lavorare, richiederemo un risarcimento” – AUDIO

Difficoltà ad avere il Green Pass: diversi lavoratori piacentini questa mattina non sarebbero potuti andare al lavoro perché non sono riusciti a ottenere la certificazione obbligatoria nel giorno festivo. La testimonianza di Pino de Rosa Segretario provinciale Ugl. “Oggi (lunedì 18 ottobre) ho ricevuto numerosissime telefonate di cittadini che mi hanno detto di non essere riusciti a fare il tampone e quindi non hanno potuto lavorare. Inoltre mi hanno detto che la prossima prenotazione per il test sono riusciti a ottenerla appena tra tre giorni. Altri mi hanno riferito di aver fatto il tampone domenica sera sul tardi e il Green Pass è giunto solo questa mattina (18 ottobre) alle 9. Sono lavoratori che dovevano iniziare il turno alle 6, quindi hanno perso tre ore di lavoro”.

Vi siete mossi legalmente?

Sì, abbiamo approntato una richiesta di risarcimento da rivolgere al Consiglio dei Ministri. Non so se si potrà ottenere qualcosa, ma dobbiamo dimostrare la fragilità del sistema”.

Difficoltà ad avere il Green Pass, AUDIO intervista a Pino De Rosa