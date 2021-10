Il ministro Stefani: “La disabilità non sia una nicchia legislativa, milioni di persone a cui dare una risposta soprattutto nel mondo del lavoro”

“La disabilità non deve essere una nicchia legislativa: coinvolge milioni di persone alle quali dobbiamo dare una risposta, in particolare per quanto riguarda il mondo del lavoro. Così il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, a palazzo Gotico per il Convegno organizzato dalle Sezioni piacentine dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati dal Titolo: “Verso la legge quadro sulla disabilità. Eguali tra diseguali?”.

L’ Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia è un’Associazione senza fini di lucro, accreditata e riconosciuta presso il Consiglio Nazionale Forense. Tra gli obiettivi prevalenti dell’Osservatorio rientrano la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale. L’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati) è una libera associazione di categoria, composta da avvocati e praticanti avvocati, apartitica e senza scopo di lucro e organizza, sia a livello locale che nazionale, attività scientifiche e culturali.

“Il collocamento nel mondo del lavoro non funziona, per questo ho chiesto al ministro Orlando un tavolo per rivedere l’attuale normativa. Le imprese devono rendersi conto che le persone con disabilità non sono un peso, bensì una risorsa”, ha detto Stefani.

L’evento ha visto la collaborazione del Tribunale di Piacenza e del Comune di Piacenza e il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Piacenza, Azienda USL di Piacenza, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza e del Comitato Italiano Paralimpico.

Il Convegno è stato moderato dal Prof. Avv. Mauro Paladini, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università di Brescia e ha visto in apertura i Saluti Istituzionali delle Autorità e gli interventi del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza e della Presidente OPI. In occasione del Convegno Interdisciplinare si è affrontato il tema della disabilità, rispetto al quale la situazione sanitaria ed economica in essere a causa del Covid-19 ha impattato in misura rilevante.

La Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, ha svolto una presentazione del tema in generale, mentre il Prof. Avv. Alessandro Candido ha parlato dei profili costituzionalistici della materia (con particolare riguardo al tema della ripartizione delle competenze in materia).