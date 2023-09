Digos e Immigrazione, due nuovi funzionari per la questura di Piacenza: “Settori sensibili per la nostra città” – AUDIO

Due nuovi funzionari per la Questura di Piacenza: il Commissario Capo Angela Sangeniti e il Commissario Riccardo Esposito. Sangeniti sarà il nuovo Dirigente della DIGOS, mentre Esposito è il nuovo funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione.

Il Questore ha colto l’occasione per salutare e ringraziare inoltre il dott. Mastroianni Fabrizio e il dott. Andrea Zaccone che sono stati assegnati ad altra sede e nello specifico il dott. Mastroianni, anche grazie al prezioso lavoro svolto come Dirigente Digos, alla Digos della Questura di Milano, e il dott. Andrea Zaccone, da Dirigente Ufficio Immigrazione è stato trasferito a Ferrara con l’incarico di dirigente Digos.

Nel segno della continuità

L’auspicio è quello di continuare a svolgere il loro delicato compito di funzionari di Polizia con la stessa motivazione e lo stesso spirito di servizio manifestato in questi ultimi anni a Piacenza. In questa città hanno avuto modo di distinguersi e ricevuto diverse attestazioni di stima su tutto il territorio per l’ottimo lavoro svolto” ha detto il questore Ivo Morelli.

“Sangeniti è una figura di alto profilo, molto preparata e di grande intelligenza, e sarà supportata da una squadra molto valida”, ha detto Morelli. “Esposito è attualmente addetto all’ufficio immigrazione e al termine della formazione ne prenderà la dirigenza. Si tratta di una materia molto delicata che ci impone carichi di lavoro straordinari, a Piacenza come in tutta Italia”, conclude il questore.

“Ho trovato una squadra molto valida e molto unita. I colleghi mi hanno già fatto sentire la loro vicinanza. Ho già preso visione delle prerogative di questa città. Si tratta di attività fisiologiche che riguardano le problematiche del territorio a partire dalla logistica che richiede attento monitoraggio”, commenta Sangeniti.

“Ho trovato un ufficio competente, considerati i numeri molto alti che riguardano il nostro paese il nostro è un ufficio che richiede sempre di essere potenziato”, commenta Esposito.

Angela Sangeniti

Il Commissario capo Angela Sangeniti, nasce a Vibo Valentia (VV) il 9.07.1990 e consegue la maturità scientifica l’8 luglio del 2009 presso il liceo scientifico G. Berto di Vibo Valentia con voto 100/100. Nel settembre 2012 consegue la laurea in pianoforte presso il conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia con voto 10/10. Il 20.07.2015 consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università della Calabria, con voto 110/110, lode e menzione presentando e discutendo una tesi di laurea in diritto civile dal titolo “L’interpretazione del contratto secondo buona fede”.

Successivamente agli studi universitari, Sangeniti si trasferisce a Roma ove frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università la Sapienza conseguendo il relativo diploma nel giugno del 2017. Contemporaneamente, per il conseguimento del titolo di abilitazione alla professione legale, svolge il relativo tirocinio legale presso uno studio legale in materia di diritto penale e civile e consegue la relativa abilitazione all’esercizio della professione il 4 novembre 2019. Nel settembre 2019 vince il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 80 posti di commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato. Partecipa, così, al corso di formazione della durata di 18 mesi presso la Scuola Superiore di Polizia sita in Roma dove, nel 2020, consegue il Master di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.

Al termine del corso di formazione, il Commissario Capo Angela Sangeniti sostiene l’esame finale in “La polizia di prevenzione: finalità, strumenti informativi e lotta al terrorismo” presentando una tesi dal titolo “L’attività di contrasto in materia di neofascismo, negazionismo e crimini d’odio: strumenti normativi ed orientamenti giurisprudenziali”. A partire dal 12 aprile 2021al 5 settembre 2022 ha prestato servizio presso la Questura di Reggio Emilia dove ha svolto l’incarico di Funzionario Addetto presso l’Ufficio di Gabinetto del Questore. Dal 6 settembre 2022 ha svolto il proprio incarico presso la DIGOS distrettuale della Questura di Trento. Infine dal 4 settembre 2023 è in forza presso la Questura di Piacenza ove svolge il ruolo di Dirigente della DIGOS.

Riccardo Esposito

Il Commissario Riccardo Esposito nato a Napoli il 17/11/1994 ha conseguito il Diploma di maturità o presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Napoli. Successivamente la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con voto 110/110 – (durante il corso di laurea, lavoro part-time della durata di 6 mesi presso la Biblioteca di Diritto Romano dell’Università). Ha poi effettuato tirocinio giudiziario formativo della durata di 18 mesi presso il Tribunale di Napoli. Ha quindi superato il concorso in Polizia di Stato il 26/04/2022 con la qualifica di Commissario. Arrivato alla Questura di Piacenza, il questore lo ha assegnate come funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione dal 03/07/2023.