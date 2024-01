Ripulita la discarica a cielo aperto in via Nino Bixio: “Un lavoro imponente”. Il futuro dell’area? Nelle mani dei proprietari privati – FOTO e AUDIO

Era un’area che attendeva da tempo una massiccia opera di bonifica, opera conclusa nei giorni scorsi dal Comune di Piacenza. Parliamo della zona circostante il civico 10 di via Nino Bixio, un’area di circa 2500 metri quadrati, da anni divenuta una discarica a cielo aperto, adibita a ricovero di fortuna per senzatetto e sbandati. La presentazione dei lavori si è tenuta questa mattina, un sopralluogo effettuato dall’assessora all’Ambiente, Serena Groppelli, accompagnata dalla funzionaria del Servizio Ambiente, Maria Grazia Granata.

“L’iter è iniziato nel 2019 con un’ordinanza rivolta ai proprietari dell’area, trattandosi appunto di un’area privata”, spiega Groppelli. “E’ stato un lavoro imponente, costato al Comune oltre 100 mila euro. Si tratta di una cifra che ovviamente i proprietari dell’area dovranno rimborsare all’ente. Lo sgombero dei rifiuti ha richiesto particolare impegno, abbiamo trovato davvero di tutto. La nota positiva è che non sono emersi rifiuti inquinanti, motivo per cui non sarà necessaria alcuna bonifica”.

E adesso che ne sarà dell’area? Come detto si tratta di un terreno privato, quindi attualmente il Comune non ha alcun potere decisionale. La speranza dell’amministrazione è che i proprietari accettino di rendere pubblica quella zona. L’importante, comunque sia, è che non si torni più alla situazione di degrado di questi anni.

“Il Comune si è limitato a eliminare una zona di degrado visto che i proprietari non si stavano attivando in questo senso. Ci siamo premurati di chiuderla per impedirne l’accesso pur sapendo che un’area così periferica, se non viene in qualche modo utilizzata, rischia di tornare a essere com’era”.

Si procederà anche alla rimozione delle auto ancora in loco, a conclusione del relativo iter amministrativo in corso.

