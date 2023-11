In dodici in un SUV per raggiungere Spagna e Francia: fino a 600 euro per compiere quel viaggio. Arrestato il conducente

SUV con a bordo 13 immigrati irregolari, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria per traffico di migranti a carico di un cittadino pakistano senza fissa dimora di diciannove anni. La sera del 14 novembre, intorno alle ore 22.00 durante un posto di controllo in viale Milano, un equipaggio delle Volanti aveva intimato l’alt ad un veicolo Rextone Ssangyong condotto dal 19enne. Il giovane non si è fermato, anzi si è dato ad una pericolosa fuga per le vie cittadine.

L’inseguimento

Grazie anche all’ausilio delle altre Volanti e di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, che ha impattato lievemente col veicolo in fuga, il mezzo è stato fermato in via IV Novembre. A bordo del veicolo le forze dell’ordine hanno trovato appunto il giovane pakistano alla guida ed ulteriori 12 cittadini stranieri, stipati nel mezzo e provenienti da India, Pakistan, Nepal e Sri Lanka.

Immediati accertamenti hanno permesso di comprendere che l’autista avrebbe voluto proseguire nella sua folle corsa, ma uno dei 12 ragazzi stipati ha tirato il freno a mano improvvisamente, per evitare le loro vite fossero messe ulteriormente a rischio.

Il conducente ha dichiarato fin da subito agli operanti di essere minorenne, per cercare di evitare quanto possibile le conseguenze penali del suo folle gesto, ma all’esito di esami auxologici a cui è stato sottoposto presso l’ospedale, gli agenti hanno potuto accertare che in realtà avesse 19 anni.

Per le condotte di resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale, gli agenti lo hanno arrestato in flagranza.

Fino a 600 euro per raggiungere la Francia o la Spagna

L’immediata attività investigativa ha permesso di ricostruire come il soggetto fosse membro di un sodalizio criminale con sede in Pakistan, dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e che i 12 trasportati fossero tutti diretti in Francia o in Spagna.

Per il viaggio i dodici trasportati hanno pagato tra i 400 ed i 600 euro all’organizzazione criminale attraverso i propri familiari nel Paese d’origine.

L’attraversamento della frontiera sarebbe dovuto avvenire, secondo quanto finora ricostruito, dalla Provincia di Cuneo.

Alla luce degli accertamenti esperiti, nel pomeriggio del 15 novembre il conducente è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, la pena può superare i 16 anni di carcere, ed associato presso la locale casa circondariale in attesa di convalida.

Gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione portavano all’emissione di 11 provvedimenti di espulsione a carico dei cittadini stranieri trasportati, con ordine di lasciare il T.N. entro 7 giorni, mentre il dodicesimo formulava presso questi Uffici richiesta di asilo.