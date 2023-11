Serie B – La Bakery Piacenza ha fame: Brianza avvisata – AUDIO

In occasione della decima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, che si disputerà domenica alle ore 18, la Bakery Piacenza ospita Lissone Brianza. Le due compagini arrivano a questa sfida con posizioni diametralmente opposte, così come il proprio record.

Le parole di Jacopo Soviero a Radio Sound

Se infatti i brianzoli veleggiano nella parte alta della classifica con 6 vittorie e 3 sconfitte nel proprio carniere, i piacentini che vengono da quattro sconfitte consecutive per un computo generale da 3 successi e 6 stop sono scivolati nella parte bassa. Ma nessun dramma in casa Bakery, perché vista la giovanissima età del roster c’era anche da aspettarsi un momento nel quale persino la fortuna non sorridere ai biancorossi. Non è un caso, forse, che almeno tre sconfitte sono avvenute con scarti davvero risicati, segno comunque del buon lavoro svolto dai ragazzi di coach Giorgio Salvemini.

È il dettaglio che sta facendo purtroppo la differenza in negativo, e quindi non resta che mettere ancor di più la massima attenzione e restare concentrati per l’intero arco della gara. Contando sull’apporto del pubblico del PalaBakery, necessario per spingere Piacenza verso il ritorno alla vittoria.

Il vice allenatore, Alessandro Bernini