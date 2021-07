Dodici “panterine” all’assalto del tricolore: VO2 Team Pink al via in Toscana

Domani (sabato) a Chianciano Terme (Siena) sette Allieve e cinque Esordienti parteciperanno ai campionati italiani giovanili su strada

Dodici “panterine” all’assalto del tricolore. Domani (sabato) il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink sarà protagonista a Chianciano Terme (Siena) nei campionati italiani giovanili su strada.

Sei le Allieve selezionate dalla rappresentativa dell’Emilia Romagna: si tratta della ligure Irma Siri, della piacentina Arianna Giordani, delle parmensi Emma Del Bono e Sara Guidetti e delle reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini. A loro si aggiunge Vittoria Grassi, in gara con la rappresentativa del Piemonte. Per le Esordienti, invece, iscrizioni libere, con il sodalizio del presidente Massimo Arnesano che sarà rappresentato da Sarah Sandei nella corsa per secondi anni e da Michela Zucca, Paola Zucca, Asia Baistrocchi e Giulia Casubolo nei primi anni.

Il programma si aprirà con la corsa per Esordienti secondo anno, che prenderà il via alle 8,50 da Chiusi per arrivare a Chianciano sul traguardo di viale della Libertà dopo 50 chilometri. Alle 11,20 da qui prenderà il via la corsa per i primi anni, con le atlete chiamate a percorrere 40 chilometri e terminare la propria fatica sullo stesso traguardo.

Infine, alle 14,50 da Chiusi partirà la corsa delle Allieve, con Chianciano a incoronare la “regina” dopo 79 chilometri e 400 metri.

Nel 2019, sul traguardo toscano nella corsa per Donne Esordienti primo anno arrivarono seconda e terza Irma Siri (all’epoca in forza al Cadeo Carpaneto) e Arianna Giordani (che difendeva i colori del VO2 Team Pink), con un podio completato dalla campionessa italiana Beatrice Temperoni.