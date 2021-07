Ciclismo, il Cadeo Carpaneto è pronto per i tricolori di Chianciano Terme

Ai campionati italiani giovanili su strada di domani (sabato) al via le Allieve Asia Zanelli e Marisol Dalla Pietà e le Esordienti Maya Tagliente, Desirée Bani, Asia Zanardini, Giulia Binda, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi

Missione tricolore per il Cadeo Carpaneto, che domani (sabato) sarà protagonista a Chianciano Terme (Siena) nei campionati italiani giovanili su strada con il proprio settore femminile.

Le Allieve Asia Zanelli e Marisol Dalla Pietà sono state convocate nella selezione dell’Emilia Romagna. Al via Maya Tagliente nei primi anni e Desirée Bani, Asia Zanardini, Giulia Binda, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi nei secondi anni.

Il programma si aprirà con la corsa per Esordienti secondo anno.Prenderà il via alle 8,50 da Chiusi per arrivare a Chianciano dopo 50 chilometri. Alle 11,20 da qui prenderà il via la corsa per i primi anni. Le atlete chiamate a percorrere 40 chilometri termineranno la propria fatica sullo stesso traguardo. Infine, alle 14,50 da Chiusi partirà la corsa delle Allieve, con Chianciano a incoronare la “regina” dopo 79 chilometri e 400 metri.