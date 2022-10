A Marco Bellocchio, con Esterno Notte, l’European Film Award per la narrazione più innovativa

Gli Efa (European Film Award), gli Oscar europei del cinema, annunciano l’Award for Innovative Storytelling (premio per la narrazione più innovativa) a Marco Bellocchio per Esterno Notte, la serie sul sequestro Moro che – dopo la presentazione a Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival – andrà in onda su Rai 1 il 14, 15 e 17 novembre.

“Sono ovviamente contento per il riconoscimento prestigioso, e ringrazio“, dice il regista, “ho avuto in passato molte candidature agli Efa, per la prima volta viene premiata un’opera (film o serie ha poca importanza) che curiosamente è la mia opera prima televisiva“.

“In occasione della 35ma edizione degli European Film Awards, che si terrà il 10 dicembre, l’European Film Academy – è l’annuncio degli Efa – conferisce a Marco Bellocchio l’Award for Innovative Storytelling per la sua straordinaria miniserie Esterno Notte.

Esterno Notte è il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio, dopo Buongiorno, notte, torna su quelle drammatiche pagine della nostra storia con un nuovo originale sguardo.

