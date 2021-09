Domenica al De Benedetti arriva la Nazionale Russa: si prepara l’Europeo

Domenica a margine del doppio incontro di Serie B tra Piacenza e Avigliana, il diamante De Benedetti vedrà l’inedita presenza della Nazionale di baseball della Russia che, al termine dell’appuntamento di campionato dei biancorossi, sosterrà una seduta di allenamento. La società piacentina ha accettato infatti di concedere il proprio campo ai russi ha si trovano già in Italia in vista del Campionato Europeo in programma in Piemonte dal 12 al 19 settembre.

Non è la prima volta che il De Benedetti vede la presenza di rappresentanti straniere ed anche in questo caso le riconosciute qualità dell’impianto potranno assecondare le esigenze di una nazionale impegnata a preparare nel migliore dei modi una manifestazione di così alto livello come l’Europeo. La Russia, inserita nel gruppo C con Israele, Francia e Gran Bretagna, esordirà a Torino domenica 12 contro gli israeliani recenti protagonisti a Tokio 2020. L’allenamento al De Benedetti inizierà intorno alle 19,30 con le tribune dello stadio aperte al pubblico.