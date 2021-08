Longevity Run 2021 il 5 settembre a San Gabriele di Piozzano. Prevenzione e stili di vita salutari per vivere meglio e più a lungo

Si rinnova a San Gabriele di Piozzano l’appuntamento con Longevity Run 2021. Domenica 5 settembre è in programma la tappa piacentina su iniziativa della Fondazione Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento sarà seguito con collegamenti in diretta da Radio Sound.

Dal punto di vista scientifico un ottantenne che continua a fare esercizio fisico e una corretta alimentazione, ha la stessa performance di un cinquantenne sedentario. Ciò significa che noi possiamo guadagnare trent’anni di autonomia e performance.

La manifestazione è finalizzata a sottolineare l’importanza della prevenzione. Inoltre ha come obiettivo quello di promuovere l’adozione di stili di vita salutari per migliorare lo stato di salute dei cittadini.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso un’attività di screening. In particolare mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio modificabili.

Longevity Run 2021: la longevità

La longevità non è un dono di natura ma si conquista passo dopo passo, proprio come si conquista il traguardo alla fine di una corsa. Per questo motivo i medici del Policlinico A. Gemelli e i ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno realizzato il progetto “Longevity Run”. In particolare per sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari ed incoraggiare la prevenzione cardiovascolare.

Saranno valutati

I principali 7 parametri di salute cardiovascolare (fumo, esercizio fisico, dieta equilibrata, indice massa corporea, valori di colesterolo, pressione arteriosa e glicemia).

L’introito giornaliero dei principali alimenti a maggiore contenuto proteico, sia di origine animale sia vegetale. La massa e la performance muscolare. La funzione respiratoria con spirometria portatile. Inoltre non va dimenticata la qualità del sonno.

Informazioni

E’ possibile prenotare il check-up gratuito all’indirizzo longevityrun@gmail.com .

Programma