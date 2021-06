Lutto nella diocesi, addio a don Franco Sagliani

E’ morto don Franco Sagliani, parroco a San Polo (dal 1990) e amministratore della parrocchia di “IVaccari”.

Nato a Piacenza il 3 febbraio 1943, viene ordinato sacerdote il 1° luglio 1967.

Dopo la prima esperienza di collaboratore in San Paolo in città, per 18 anni è stato curato nella chiesa del Corpus Domini, sempre in città; nel 1990 fu nominato parroco a San Polo di Podenzano.

Per circa 30 anni don Sagliani è stato anche responsabile dell’Anspi, operando a supporto dei Circoli presenti in modo capillare sul territorio della diocesi.

Circa un mese fa aveva contratto il Covid e per lui si era reso necessario il ricovero in ospedale.

Con successivo avviso saranno comunicati il giorno e l’orario dei funerali.