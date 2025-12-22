Donato a Geriatria un impianto di filodiffusione, la musica come alleata del benessere

Un gesto semplice ma di grande valore, capace di migliorare concretamente la qualità della vita in ospedale. Grazie alla donazione di Maurizio Groppi e Franco Cornelli, il reparto di Geriatria e lungodegenza è stato dotato di un nuovo impianto di filodiffusione, che permette di ascoltare musica nei corridoi, nelle stanze e negli spazi comuni.

La musica, soprattutto durante un periodo di ricovero, rappresenta una presenza discreta ma preziosa: contribuisce a ridurre ansia e stress, favorisce il benessere emotivo dei pazienti e rende l’ambiente di cura più accogliente e umano. Un beneficio importante non solo per le persone ricoverate, ma anche per i professionisti sanitari che ogni giorno lavorano nel reparto, in un contesto che richiede attenzione, empatia e cura costante.

Un gesto semplice, ma di grande valore, che migliora la qualità della vita in reparto e rafforza l’idea di un ospedale sempre più attento alle persone.

Il direttore generale Paola Bardasi ha voluto ringraziare personalmente i due donatori a nome dell’Azienda, insieme al direttore di Geriatria Lucio Luchetti, alla coordinatrice Monica Merli e a tutto il personale del reparto.

