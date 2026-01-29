“Ci sono stati furti in zona e dobbiamo controllare”, 90enne truffata dal finto carabiniere

Si è spacciato per un carabiniere per mettere a segno una truffa ai danni di un’anziana. È accaduto a Sant’Antonio, dove una donna di 90 anni è stata raggirata e derubata da un malvivente che ha utilizzato la scusa di presunti furti avvenuti in zona.

La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come appartenente all’Arma dei carabinieri: “Siamo carabinieri: si sono verificati dei furti in zona, dobbiamo controllare in casa sua”.

L’interlocutore le ha spiegato che a breve un collega si sarebbe recato presso la sua abitazione per verificare che tutto fosse in ordine e per controllare eventuali oggetti di valore presenti in casa.

Una volta entrato in casa, il finto carabiniere ha chiesto di visionare gli oggetti preziosi e così la donna ha estratto tutto ciò che era in suo possesso. “Li devo portare in caserma per effettuare alcuni controlli, entro mezz’ora le riporto tutto”, ha detto il malvivente.

Non vedendo il carabiniere tornare dopo diverse ore, la donna ha compreso di essere stata truffata.

