Sempre più donne denunciano i maltrattamenti, ammonimenti raddoppiati in un anno: il bilancio della questura. Crescono i furti, meno droga sequestrata – AUDIO

Tra il 2022 e il 2023 crescono i furti in aziende e abitazioni, calano invece i reati contro la persona. E nell’ambito dei reati contro la persona è incluso anche il codice rosso: da questo punto di vista gli ammonimenti del Questore sono aumentati da 9 a 16. “Si tratta di un dato molto positivo, significa che le vittime di maltrattamenti hanno maggiore coraggio e fiducia nel denunciare”, commenta il questore Ivo Morelli. E proprio il questore ha reso noti i dati dell’anno appena trascorso. A livello generale, i reati aumentano dell’1% in città e dello 0,69% se si considera l’intera provincia. Di fatto una situazione stazionaria. Cresce il numero dei minori stranieri non accompagnati, 239 contro i 173 del 2022.

Le Volanti hanno identificato 32287 persone, hanno effettuato 56 arresti e 369 denunce. La Squadra Mobile ha arrestato 82 persone, denunciato 265 persone e sequestrato 1578,39 grammi di droga. Quest’ultimo dato risulta in grande diminuzione rispetto al 2022 quando la droga sequestrata era stata pari a 5870 grammi.

“I motivi sono molteplici – spiega il questore – da una parte il fatto che Piacenza si conferma una piazza di spaccio, ma parliamo di piccolo spaccio, dove vengono movimentate quantità sempre esigue. Dall’altra sono cambiati i metodi di consegna della droga. Con il Covid, per esempio, gli spacciatori hanno imparato a consegnare le sostanze persino utilizzando i normali corrieri. Questo lascia intendere come sia oggi più difficile cogliere sul fatto lo spacciatore con grandi dosi in tasca”.

L’ufficio Immigrazione ha proceduto a 232 espulsioni, 39 accompagnamenti ai CPR e 8 accompagnamenti alla frontiera. La polizia stradale ha ritirato 97 patenti elevando 4391 sanzioni e intervenendo in 3 incidenti mortali. Per quanto riguarda la polizia ferroviaria balza all’occhio la minore disponibilità di pattuglie: 860 contro i 1345 del 2022. Nonostante questo, gli agenti della Polfer hanno controllato 7540 persone.