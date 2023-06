Donne in viaggio, musica e danza il 3 giugno in Piazza Cavalli

Sabato 3 giugno alle 18, in piazza Cavalli, andrà in scena lo spettacolo di musica e danza che vedrà protagoniste le 12 concittadine di diverse nazionalità e origini – Tunisia, Marocco, Libia, Ucraina, Italia e Romania – che hanno partecipato al percorso “Il viaggio dentro, il viaggio fuori”, promosso dall’associazione Sentieri nel mondo insieme al Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza.

Donne in viaggio

Accompagnate dal corpo di ballo che si esibirà sulle coreografie di Elena Faggi, con le note del pianoforte di Patrizia Bernelich e la voce dello chansonnier Maurizio Sesenna tra quelle del Media Nicolini Choir diretto da Giorgio Ubaldi, al centro della scena saranno proprio loro a raccontarsi attraverso il linguaggio universale della musica, delle arti e delle emozioni.

“Il valore di questo progetto – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi – è rappresentato proprio dall’obiettivo dell’inclusione intesa come reciprocità nella scoperta di sé e delle altre donne coinvolte, al di là di stereotipi e pregiudizi, vivendo le differenze di provenienza geografica, età, formazione professionale, esperienza lavorativa e fede religiosa come un arricchimento, un ampliamento dei propri orizzonti per abbracciare nuovi punti di vista. Crediamo sia molto importante poter restituire l’intensità di questo cammino a tutta la cittadinanza, proponendo un evento, completamente gratuito e accessibile a tutti nel cuore di piazza Cavalli, che sarà occasione di intrattenimento, spettacolo e riflessione”.

“Tutti gli incontri che abbiamo svolto durante il percorso, sotto l’egida di una counselor – sottolineano la presidente di Sentieri nel Mondo Beatriz Paifer e la vice presidente Edvin Shehu – si sono tenuti in italiano, consentendo così di migliorare ulteriormente la conoscenza della lingua per le partecipanti, con modalità ancor più efficaci rispetto a lezioni e corsi di studio, al tempo stesso aumentando le opportunità di autonomia grazie alla condivisione di informazioni utili relative ai servizi del territorio. In questo senso, l’eterogeneità del gruppo ha rappresentato un incentivo in più allo scambio paritario, diventando anche un momento di festa quando abbiamo organizzato iniziative come la sfilata di abiti da tutto il mondo al Centro per le Famiglie”.

