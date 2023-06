Terzo appuntamento per Allegro con brio, il 4 giugno esibizione di Quintetto per archi 

Terzo appuntamento per Allegro con brio, la rassegna di concerti aperti alla città promossa da Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza.

Domenica 4 giugno alle ore 17, alla Sala dei Teatini, si esibirà il Quintetto per archi composto dai violini di Joseph Cardas e Ludovico Tramma, dalle viole di Iakov Zats e Arianna Ciommiento, e da Luca De Muro al violoncello.

I cinque musicisti eseguiranno il Quintetto in Sol minore Kv.516 di Wolfgang Amadeus Mozart, preziosa composizione del 1787 che da un esordio ricco di pathos e disperazione guida l’ascoltatore a un catartico Allegro finale, e a seguire il secondo – e ultimo – Quintetto per archi in Sib Maggiore Op.87 di Felix Mendelssohn Bartholdy, presentato postumo a Lipsia nel 1852, in cui si apprezza la straordinaria perizia compositiva dell’autore.

La rassegna di concerti domenicali “Allegro con brio” vede protagonisti docenti e allievi del Conservatorio Nicolini, in un ideale ponte tra formazione e palcoscenico: un’unione di forze e intenti artistici che presenta alla città i protagonisti dell’Università musicale piacentina. I concerti spaziano dalla tradizione a nuove scelte di repertorio, abbracciando un ampio arco di stili e provenienze: ad esempio il prossimo appuntamento della rassegna, in programma domenica 11 giugno, sarà all’insegna della musica jazz con il Nicolini Jazz Quartet.

L’ingresso alla Sala dei Teatini è libero fino a esaurimento delle poltrone disponibili.