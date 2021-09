Doppia amichevole in tre giorni per la Bakery Piacenza, arriva Orzinuovi

Doppia amichevole in tre giorni per la Bakery Piacenza, che dopo lo scrimmage di Sabato scorso contro la formazione dell’Urania si prepara ad ospitare domani 08/09/2021 alle ore 19.00 la formazione di Orzinuovi inserita nello stesso girone dei biancorossi.

Sabato scorso la Bakery è scesa in campo per la sua prima uscita stagionale ospite dell’Urania Milano, squadra che iniziando la preparazione una settimana prima dei biancorossi era alla sua terza amichevole stagionale.

Per la compagine Piacentina quaranta minuti per testare il roster in vista degli imminenti impegni ufficiali.

Buonissima la prova fornita dal gruppo allenato da Coach Campanella che nonostante le gambe ancora ‘imballate’ dalle intense settimane di preparazione atletica hanno mostrato una buona pallacanestro soprattutto dal lato difensivo.

Già dalla prima amichevole si è potuto vedere che anche quest’anno il marchio di fabbrica sarà l’intensità. Molto bene anche l’atteggiamento e la voglia di rialzare subito la testa dopo gli errori, con i giocatori che si sono sempre cercati nelle difficoltà. Un test insomma superato alla grande.

Domani alle 19.00 la formazione biancorossa si presenterà, per la prima volta in stagione, tra le mura amiche del PalaBakery arrivando a questo test con grande intensità e grande voglia.

La gara sarà a porte aperte, con possibilità d’ingresso solo ai possessori di Green Pass o con tampone negativo nelle ultime 48 ore.

I ragazzi di coach Campanella sono pronti a giocarsi un’altra amichevole di ottimo livello in vista del primo impegno ufficiale di Supercoppa atteso per Sabato 11/09/2021 alle ore 20.00 al Palabanca nel primo Derby dell’anno contro la formazione dell’Assigeco.