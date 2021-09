Cadeo Carpaneto, Asia Zanelli seconda in pista a Busto Garolfo

Podio infrasettimanale in pista per il Cadeo Carpaneto, protagonista oggi (martedì) al velodromo di Busto Garolfo. Nell’Omnium per Allieve, la bresciana Asia Zanelli ha conquistato il secondo posto, chiudendo dietro solamente alla padrona di casa Martina Barbiero. Quarta piazza per la compagna di squadra piacentina Alessia Sgrisleri.

Omnium Donne Allieve Busto Garolfo

1° Martina Barbiero (Busto Garolfo)

2° Asia Zanelli (Cadeo Carpaneto)

3° Alessia Zambelli (Biesse Arvedi)

4° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)

5° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin)

6° Anita Poletti (Cicli Fiorin).