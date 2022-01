Disagi al traffico, da mercoledì il “drive through” per i tamponi in auto si sposta a Piacenza Expo. Dalla prossima settimana torna anche l’hub vaccinale – AUDIO

Disagi alla viabilità, il “drive through” si sposta a Piacenza Expo. Lo annuncia Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl.

“Abbiamo deciso di aprire il drive through perché dovevamo effettuare un numero di tamponi più elevato rispetto al solito. E infatti i disagi sono causati proprio dal numero di tamponi che ci troviamo a effettuare ogni giorno, basti pensare che ieri ne abbiamo effettuati 1600, un numero molto molto elevato, più del doppio rispetto al normale. Inoltre, va detto, molti utenti non stanno rispettando gli orari delle prenotazioni. Per questo abbiamo deciso di spostare la centrale nel parcheggio di Piacenza Expo da mercoledì: inizialmente avremo una situazione provvisoria con stand mobili, poi ci organizzeremo al meglio in maniera definitiva nei prossimi giorni”.

Molti hanno suggerito di spostare il centro tamponi all’ente fiera, ma tenete presente che Piacenza Expo fino a sabato scorso non era disponibile, poi sabato stesso abbiamo appreso che l’evento che era in programma era stato rinviato, quindi gli spazi della fiera si sono resi disponibili. In tal senso dobbiamo ringraziare Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo, per averci avvisato immediatamente”.

A partire dalla settimana prossima, inoltre, riaprirà anche l’hub vaccinale di Piacenza Expo, al padiglione 3 come in passato, hub che si andrà ad aggiungere all’ex Arsenale. Anche in questo caso, la decisione si è resa necessaria considerati i numeri: non ultimo l’obbligo vaccinale per gli over 50.

“Ci scusiamo coi cittadini ma chiediamo anche di avere comprensione, considerati i numeri enormemente alti”.