Drive through a Piacenza Expo, utenti soddisfatti: “Solo 45 minuti dall’arrivo all’uscita, ben organizzato” – FOTO

Tamponi a Piacenza Expo, l’effetto benefico è arrivato. Almeno, a sentire le persone che questa mattina si sono recate all’ente fiera per il drive through. “La situazione è decisamente migliore”, commenta un’utente “anche perché è fuori dal traffico cittadino e ci sono questi serpentoni dove si incanalano le auto in fila. Non ho aspettato tantissimo: sono arrivata alle 12,15 e alle 13 avevo già finito. Io personalmente ho atteso solo 45 minuti”.

Da domani, mercoledì 12 gennaio, i tamponi in modalità drive through verranno effettuati presso il piazzale di Piacenza Expo. Gli utenti riceveranno un SMS: cambia solamente la sede mentre è mantenuto lo stesso orario dell’appuntamento. La modalità di accesso è solamente previo appuntamento da parte degli operatori Ausl. Non è previsto libero accesso. Per evitare lunghe file e intasamenti è necessario presentarsi all’orario di convocazione.

Gli utenti già prenotati domani per tampone riceveranno un SMS. Per la stragrande maggioranza di essi cambia solamente la sede mentre è mantenuto lo stesso orario dell’appuntamento. Avranno un diverso orario di convocazione solo poche decine di persone che avevano un appuntamento antecedente alle 10, perché il Drive domani apre a quell’ora. Gli utenti interessati saranno avvisati tramite sms.

Tutte le info sempre su covidpiacenza.it

Si raccomanda di presentarsi all’orario di convocazione.