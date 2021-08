Auto con a bordo quattro giovani esce di strada a Croara e si schianta, due feriti gravi

Auto fuori strada, quattro giovani feriti di cui due gravissimi. I fatti sono accaduti questa notte lungo la Provinciale 40, all’altezza di Croara. Quattro giovani amici, tutti di circa 20 anni, stavano viaggiando in direzione di Travo. Improvvisamente, per motivi da chiarire, il conducente ha sbandato e ha perso il controllo dell’auto finendo nella boscaglia a lato della carreggiata. L’impatto contro gli alberi è stato violentissimo.

Due degli occupanti hanno riportato ferite lievi, mentre per gli altri due sarebbero in gravi condizioni. Non a caso gli operatori sanitari piacentini hanno chiesto l’intervento di due eliambulanze che hanno condotto i due feriti al pronto soccorso di Parma.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza le vetture.