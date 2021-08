Successo per il primo open day vaccinale all’ombra del Gotico – FOTOGALLERY

Ancora è presto per un bilancio e i numeri precisi saranno a disposizione nelle prossime ore, ma senza dubbio l’open day vaccinale all’ombra del Gotico pare aver riscosso successo. Sono tanti i piacentini che hanno risposto all’appello lanciato dall’Ausl di Piacenza, circa 200. Si replica venerdì prossimo, 27 agosto.

on sarà necessaria alcuna prenotazione e la possibilità di sottoporsi al vaccino (con somministrazione di Pfizer) sarà aperta a tutte le fasce d’età, dai 12 anni in su, per le persone residenti e domiciliate in città e provincia. L’accesso all’area vaccinale prevede la rilevazione della temperatura corporea e la compilazione del questionario per ogni utente, con adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione dei contagi.

“A questa prima serata, che ha visto vaccinarsi oltre 200 persone, si aggiungerà, per chi ancora non vi si fosse sottoposto, l’appuntamento di venerdì 27 agosto, sempre dalle 19 alle 23.30, per tutte le fasce d’età a partire dai 12 anni. Grazie a tutti gli operatori sanitari per il loro prezioso lavoro. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, attenzione, un gesto semplice per proteggere sé stessi e le persone a cui vogliamo bene: non dimentichiamolo mai”. Sono le parole del sindaco Patrizia Barbieri.