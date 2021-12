Due incendi in poche ore, a Piacenza famiglia salvata dai carabinieri. Fiorenzuola: rogo in una casa, muoiono un cane e tre gatti

Incendio in un appartamento, il consigliere comunale Francesco Rabboni e i suoi genitori salvati grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio. I fatti sono accaduti ieri sera in via Romagnosi. Il militare stava passeggiando quando ha notato del fumo uscire dalla finestra della casa. Dal forno dell’abitazione in questione, in effetti, avevano iniziato a scaturire fiamme. Dopo aver chiamato i soccorsi, il carabiniere e alcuni colleghi intervenuti sul posto sono entrati e hanno aiutato i membri della famiglia a uscire dall’edificio e mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno poi estinto le fiamme.

Drammatico incendio anche in una casa di Fiorenzuola, poche ore prima. Le fiamme sono divampate mentre i proprietari erano fuori, ma purtroppo avevano lasciato in casa il proprio cane e i tre gatti. L’allarme è ovviamente giunto in ritardo a causa dell’assenza degli inquilini, e all’arrivo dei pompieri i quattro animali domestici erano già morti.