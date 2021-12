Serie C – Busa Trasporti sulle montagne russe, Volley Academy Modena superata al tiebreak

Il Busa Trasporti MioVolley conquista due punti nel confronto con la Volley Academy Modena, una partita che si decide soltanto nel set breve dopo quattro parziali dove nulla è stato mai davvero scontato.

Coach Anni sceglie Moretti opposta a Bianchini, Sansò e Galibardi bande, Bossalini e Nappa centrali con Passerini libero.

Ottimo l’impatto sulla gara di Moretti, l’ace di Bianchini vale il 10-6 poi Sansò dalla seconda linea mantiene il distacco (11-7). Le modenesi però premono e riescono a capovolgere la situazione (14-15). Coach Anni spende il primo timeout sul 17-18, il secondo sul 21-23 con il Busa Trasporti che mette a segno un break di quattro punti decidendo le sorti del parziale, chiuso 25-23.

La partenza della Volley Academy sorprende il MioVolley in avvio di secondo parziale (2-8). Sul 4-11 entra in campo Ferri, subito a segno con il Busa Trasporti che riesce a riportarsi in gara (11-13). Qui le modenesi mandano in tilt la ricezione di casa, vanno in campo anche Cordani e Longinotti ma il destino del parziale sembra segnato (16-24). Sembra perché il turno al servizio di Moretti riapre clamorosamente il set (21-24) ma le ospiti si ricompongono e chiudono 22-25.

Modena parte meglio anche nel terzo set poi Martino e Galibardi firmano il sorpasso biancoblu (8-7). Sul 10-9 il Busa Trasporti subisce uno 0-4, serve un punto di Ferri per spezzare il break avversario. Si gioca allora punto a punto fino al diciassette pari di Nappa: qui la luce del MioVolley si spegne con Modena che preme fino al 17-25 senza altri sussulti.

Galibardi e compagne non ci stanno e iniziano il quarto set con grande grinta. A metà parziale (13-9) l’accelerazione del Busa Trasporti è incontenibile con tutta la squadra che vuole portare a casa il parziale: il punteggio di 25-12 spalanca le porte del tiebreak.

Martino e Nappa sono protagoniste dell’avvio del set breve con il MioVolley che arriva al cambio campo sul punteggio di 8-4. Si allarga la forbice tra le due formazioni (12-5) ma Modena dà l’ultimo colpo di coda (12-8) che però non basta: è il Busa Trasporti a vincere per 15-9 ed il 3-2 finale.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-VOLLEY ACADEMY MODENA 3-2

(25-23; 22-25; 17-25; 25-12; 15-9)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 6, Moretti 21, Bossalini 1, Nappa 16, Martino 9, Galibardi 8, Ferri 10, Cordani, Sansò 4, Passerini (L), Longinotti (L). NE: Colombini. All. Anni